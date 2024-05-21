Deprem önlemleri başladı: Eserler mumlarla sabitlenecek

21 May 2024 11:31 - Güncelleme : 21 May 2024 11:41

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergilenen arkeolojik eserler, olası depremlerde zarar görmemesi için müze mumuyla sabitleniyor. Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmada müzede bulunan yaklaşık 4 bin adet eser sabitlendi. Tarihi eserlerin sabitlenmesi çalışması ile tarihi ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara sağlam bir şekilde aktarılması amaçlanıyor.

"ESERLERİN ZARAR GÖRMEMESİ, GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI"

Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu yaptığı açıklamada, "2020 yılında başlatılan çalışma sonrasında müzemizdeki arkeolojik eserler, müze mumuyla sabitlendi. Müze mumu arkeolojik eserlerin yapısına, özelliğine hiçbir şekilde zarar vermeyen cinsten bir madde. Hem takması kolay, hem de sökmesi kolay bir madde. Buradaki amaç, birinci derecede deprem kuşağında bulunan Tekirdağ’da, olası bir deprem karşısında bu eserlerin zarar görmemesi ve eserlerin gelecek kuşaklara aktarılmasıdır" dedi.