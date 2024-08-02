Deprem uyarısı yapılmıştı! Yollardaki dev çatlaklar korkutuyor
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Ağustos 2024 10:56 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 11:13
Uzmanların deprem uyarısında bulunduğu Bursa'da yollarda çatlaklar oluştu. Sürücüler yolda kayma riskine dikkat çekerken, yıllar önce anayolun yapılması sırasında meydana gelen kaymalar sebebiyle güzergah değiştirilmiş, aynı bölgede Aydınpınar Mahallesi yakınlarında derin yarıklar meydana gelmişti. Yarıklar, sürücüleri ve çevredeki vatandaşları tedirgin etti.
Bursa'nın merkeziyle Mudanya ilçesinin bir birine bağlantısı noktasında önemli olan Mudanya yolundaki çatlak ve yarıklar yolun yeniden kayma ihtimalini gündeme getirdi.
ÇATLAKLAR HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
Yolu en fazla kullanan Mudanya minibüs sürücüleri çatlakların her geçen gün artarak devam etmesinden dolayı endişe yaşadıklarını ifade etti.
Mudanyalı sürücüler bu yarık ve çatlakların daha da büyümeden Karayolları Genel Müdürlüğü'nce kontrol altına alınmasını, altyapının yeniden gözden geçirilmesini istediler.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı