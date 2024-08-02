Deprem uyarısı yapılmıştı! Yollardaki dev çatlaklar korkutuyor

02 Ağustos 2024 10:56 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 11:13

Bursa'nın merkeziyle Mudanya ilçesinin bir birine bağlantısı noktasında önemli olan Mudanya yolundaki çatlak ve yarıklar yolun yeniden kayma ihtimalini gündeme getirdi.

ÇATLAKLAR HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Yolu en fazla kullanan Mudanya minibüs sürücüleri çatlakların her geçen gün artarak devam etmesinden dolayı endişe yaşadıklarını ifade etti.

Mudanyalı sürücüler bu yarık ve çatlakların daha da büyümeden Karayolları Genel Müdürlüğü'nce kontrol altına alınmasını, altyapının yeniden gözden geçirilmesini istediler.