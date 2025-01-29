Deprem uzmanı Naci Görür 'densizlik' diyerek ateş püskürdü! Kayseri depremi afişi davalık oluyor

29 Ocak 2025 10:57 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 11:09

Deprem uzmanı ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri'de kendisi ve Celal Şengör'ün izinsiz reklam yüzü olarak kullanıldığı bir reklam afişine sert tepki gösterdi. Beton firmasına ait afişteki sözleri ise reddetti. İşte detaylar...

Naci Görür'den deprem uyarısı: Sonu yine ölüm yine yıkım olur

Naci Görür'den deprem uyarısı: Sonu yine ölüm yine yıkım olur

Kayseri'de bir inşaat sahasının dışına asılan reklam afişi ünlü yer bilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ü çileden çıkardı. Görür kendisiyle birlikte Prof. Dr. Celal Şengör'ün de fotoğrafının kullanıldığı afişi asan firmayı dava edeceğini duyurdu.

KAYSERİ DEPREMİ SÖZLERİ KIZDIRDI

Gelen bilgilere göre Kayseri'de bir beton firmasının hazırlattığı ve reklam panolarına astırdığı dev boyuttaki afişte, olası Kayseri depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür ile Prof. Dr. Şengör'e ait olduğu iddia edilen sözlere yer verildi. Afişte, "Kayseri'de fay hatları büyük deprem üretme potansiyeline sahip değildir. Kayseri'de bulunan fay hatlarının hareketi oldukça yavaştır" şeklindeki cümleler yer aldı.

"BU SÖZLER BENİM DEĞİL"

Afişin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan deprem uzmanı Görür, böyle bir ifade kullanmadığını ve yasal yollara başvuracağını belirtti.

Naci Görür söz konusu açıklamasında, takipçilerine seslenerek, "Arkadaşlar, bu reklamı Kayseri’de bir beton firması vermiş. Bu sözler benim değil. Celal demiş mi bilmiyorum. Yapılan işin kanunsuz ve etik dışı olduğunu düşünüyorum. Bu densizlik için yasal yollara başvuracağım, sevgiyle" ifadelerine yer verdi.