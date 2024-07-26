Deprem Uzmanı Naci Görür TGRT Haber'de açıkladı: Karlıova'da 7.0'nin üzerinde deprem bekleniyor

26 Temmuz 2024 22:12 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 22:32

Karlıova bölgesindeki fay hattının uzun süredir kırılmaması ve tarihsel deprem kayıtları, bu bölgede büyük bir deprem beklentisini güçlendirdi. Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, büyük depremin kapıda olduğunu belirterek, Bingöl özelinde uyarıda bulundu.

KÜÇÜK DEPREMLER NEYE İŞARET EDİYOR?

Bingöl Karlıova'da meydana gelen küçük depremler, büyük bir depremin öncüsü olabileceği endişesini doğuruyor. Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, küçük depremlerin iyi okunması gerektiğine işaret etti. Prof. Görür, "Depremin herhangi bir şeyin habercisi olarak söylemek güç. Esrarengiz olarak algılamamak lazım. Bu depremlerin oluş mekanizması çok belirli, basit. Bir fay içerisinde belirli miktarda enerji birikirse blokların hareketini engelleyen varsa orayı kırıyor deprem üretiyor. Her deprem önemli ama halk nezdinde 5 ve 5'in üstü olmadıkça pek ilgi çekmiyor. Bir yıkıntı falan da olmaz. Hasar görülebilir. 4.1, 4.2 gibi bir depremin Karlıova'da olması neden canımızı sıkıyor."

"7.0'NİN ÜZERİNDE DEPREM BEKLENİYOR"

Deprem öncesi hazırlık, deprem anında yapılması gerekenler ve deprem sonrası davranışlar konusunda halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Görür, "Karlıova 2 fayın kesişim noktası. Bu fayın kırılmayan bir kesimi var. Erzincan ile Karlıova arası. 1794'den beri kırılmadı. 1739 Erzincan depremi var. Bu depreme rağmen müthiş bir enerji 250 seneden fazla olmasına rağmen deprem görülmedi. Erzincan-Karlıova arasında 7'nin üzerinde deprem bekleniyor. Bu 4.0'lük depremlerin bardağı taşıran son damla olabileceği endişesi var. Karlıova'daki bardağı taşıtan son damla. Bu bölgede periyot verme çok zor. Birincisi 250 senedir deprem yok. Fayın ürettiği deprem zamanı dolmuş. Yaşlı bir adam var diyelim hasta. "Bu adam fazla yaşamaz." Ama Allah bilir. Hastalık durumuna bakarsak "fazla ömrü kalmamış" diyorsun verilere göre. Ülkemizin toprakları deprem bölgesinde. Ülkemizi deprem dirençli yapmamız lazım. Halkımızın buna eğilmesi lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 18.27'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre altında meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Deprem korku ve paniğe neden olmuştu.