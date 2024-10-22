Deprem uzmanı o ili üstüne basa basa uyardı! "Adını duyunca bile 'aman aman dikkat' diyorum"

22 Ekim 2024 14:35 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 14:35

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik'in deprem ile ilgili söyledikleri gündem oldu. Tekirdağ'ı üstüne basa basa uyaran Çelik, “Tekirdağ deyince 'aman' diyorum, aman dikkat! Olmasını istemiyoruz ama olacak olan bir şeyi de olmayacak diye söyleyemeyiz" diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, "Araştırmadan Uygulamaya Depreme Dirençli Yapılar ve Yenilikçi Güçlendirme Teknolojileri Çalıştayı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki yapı stoğunu değerlendiren Çelik, özellikle Tekirdağ'ı uyardı. Çelik, "Marmara Denizi'nde ve devamında olacak bir deprem Tekirdağ'ı çok fazla etkileyecek" diyerek ciddi tehlikeye dikkat çekti.

"İSTANBUL DA BU TEHLİKENİN DIŞINDA DEĞİL"

Çelik; Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'teki yapı stoklarının durumu ile Tekirdağ'ın durumunu karşılaştırarak Türkiye genelinde benzer risklerle karşı karşıya olunduğunu vurguladı. “İstanbul da bu tehlikenin dışında değil” diyen Çelik, yapıların hazır olmadığını belirterek devletin çabaladığını fakat özellikle konutlarda büyük sorunlar yaşandığını dile getirdi ve "Bu deprem sorununun çözülmeyen tek boyutu nedir biliyor musunuz? Finansal boyutu" ifadelerini kullandı.

"OLACAK BİR DEPREM TEKİRDAĞ'I ÇOK FAZLA ETKİLEYECEK"

Prof. Çelik yaptığı açıklamada, "1912'lerde bir deprem var biliyorsunuz Şarköy civarında. Ondan bu yana yedinin üzerinde size çok yakın bir fayda, Marmara Denizi'nde ve devamında olacak bir deprem Tekirdağ'ı çok fazla etkileyecek. Buna bu yapı stoku hazır değil. Bakın Kahramanmaraş'taki, Adıyaman'daki, Gaziantep'teki yapı stoku neyse aslında Türkiye'deki yapı teknolojileri birbirine çok yakın. Şehircilik anlamında farklı olsa da birbirine benzer tarafları var.

Dolayısıyla benzer tablo sadece burada değil, Bursa'da öyle, İzmir'de öyle. Yaşamak çok mümkün. İstanbul deniyor, İstanbul'da 7,3 veya 7,5 depreme hiçbir zaman sıfır noktasında değiliz ama hazır olmayan bir stok var. Bunda da devlet yapacağını zaten kendi imkanlarıyla yapıyor da ne yazık ki konutlarda büyük sıkıntı var" diye konuştu.

Tayvan'dan katılan Ulusal Deprem Mühendisi Dr. Keh-Chyuan Tsai ise, Tayvan'daki depremlerden ve alınan önlemlerden bahsederek küresel deprem tehlikesine dair önemli bilgiler sundu.