Deprem Uzmanı Serkan İçelli'den korkutan açıklama! 3 ili uyardı: 6 büyüklüğünde deprem yaşanabilir
Türkiye beşik gibi sallanıyor... Son günlerde Türkiye'nin her bölgesinde meydana gelen depremler vatandaşları tedirgin etti. Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli art arda yaşanan depremlerle ilgili 3 ile dikkat çekti. Savrun fayında yüzey gömülü bir yırtılma olduğunu ifade eden İçelli, 5 ve 6 arası büyüklükte depremlerin yaşanabileceği söyledi.
Son günlerde yurdun dört bir yanından deprem haberleri geliyor. Yaşanan depremler vatandaşlarda korkuya neden oldu. Peş peşe yaşanan depremlerin ardından uzman isimlerden de uyarılar geldi.
3 İLE DİKKAT ÇEKTİ
Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli son günlerde yaşanan depremlerle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kayseri, Kahramanmaraş ve Adana'yı etiketleyerek uyarılarda bulundu.
Gerilim transferi sonucu orta ve mikro depremlerin devam edeceğini belirten İçelli güney Savrun fayının deprem üreteceğinin altını çizdi.
GÜNEY SAVRUN DEPREM ÜRETECEK
Savrun fayında yüzey gömülü bir yırtılma olduğunu ifade eden İçelli sözlerine şöyle devam etti;
"6 Şubat 2023'te Savrun fayının 25 km'lik kuzey parçası yırtılmıştı. Blokların, kayaçların yerleşmesi devam ediyor ve daha da edecek. Bu fayların alt segmentlerinde gerilim transferi sonucu orta ve mikro depremler devam edecektir. Savrun fayında yüzey gömülü bir yırtılma mevcut olup, 5.0/6.0 arası büyüklükte depremlere gebedir. Bu yara iyileşme sürecinde ve özellikle kuzey/güney parçaların kesişim bölgesi, güney Savrun deprem üretecektir"