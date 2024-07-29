Deprem uzmanı Serkan İçelli'den korkutan açıklama! "Daha büyük depremlerin yaşanacağına işaret"

29 Temmuz 2024 09:20 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 10:17

Deprem uzmanı Serkan İçelli, Bingöl Karlıova'daki 4.2 büyüklüğündeki deprem sonrası korkutan açıklamada bulundu. "Bu depremler bize bir uyarı niteliğinde olup daha büyüklerinin geleceğini işaret etmektedir" diyen İçelli, Erzurum Aşkale Tercan fayı hakkında da konuştu. İçelli, "Erzurum Aşkale Tercan fayı da riskli bir kırıktır." dedi.

"RİSKLİ BİR KIRIK"

İçelli'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bingöl Bahçeköy kırığında uzun süredir mikro ve ortaya büyüklüğe yakın depremler devam ediyor. Bu depremler bize bir uyarı niteliğinde olup daha büyüklerinin geleceğini işaret etmektedir.

Depremlerin odak mekanizması çözümleri, kümelendiği lokasyonlar, derinlikleri birbirine çok yakın .

Olası 6 civarı bir depremde çok kırıklı fay sisteminin kısa kırıkları aynı anda tetiklenip çalışabilir.

Zamanını bilemediğimiz bu durum için

bingolvaliligi bingolbel lütfen çalışmaları hızlandırın.

Bölgedeki Erzurum Aşkale Tercan fayı da riskli bir kırıktır.",