Deprem uzmanı Serkan İçelli'den korkutan açıklama! Günler öncesinden Sivas'ı uyarmış

13 Ağustos 2024 11:14 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 11:31

Kandilli ve AFAD son dakika deprem verilerine göre Sivas Karayün'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu

Kandilli ve AFAD son dakika deprem verilerine göre Sivas Karayün'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yaptığı açıklamaya göre, Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem sonrası Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli'den açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde Sivas'ta çektiği videoyu yeniden paylaşan İçelli, uyarılarını yineledi.

"FAY ASLINDA VAR AMA GÖMÜLÜ"

İçelli geçmiş günlerde paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Fay yok diye bildiğimiz, tespit edilmemiş ya da olduğunu bilip de ölü olarak adlandırdığımız faylar... Fayların deprem tehlike parametreleri veya ölü/diri/olası kırıkların tespiti; Jeodezik, jeofizik yöntemler ve jeolojik olarak saha gözlemleri, fay kazıları çoğaltılarak tespit edilmeye çalışılıyor. Buraya kadar gayet güzel. Fay olmayan yerde deprem aktivitelerini günümüzde sürekli yaşıyoruz. Aslında var ve gömülü.... Ya da görselde ben buradayım deyip de 2.600000 yıldır sessiz ! Ya yarın uyanırsa? İnşaat projelerini fay yok diye hazırladığımız yapılar ne kadar güvenli olabilir?"

"TÜRKİYE'NİN HER YERİ 1. DERECEDEN DEPREM BÖLGESİ"

İçelli yaptığı paylaşımda, Sivas, 20 km güneydoğuda ölü diye bildiğimiz bir kırığın üzerinde 4.1 deprem oldu. Yani demek ki neymiş ? Diri olabiliyormuş... Türkiye'nin her yeri 1.derece deprem bölgesidir ." ifadelerini kullandı.