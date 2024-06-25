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Deprem uzmanı Serkan İçelli'den Manisa için korkutan açıklama: Fay diri ve deprem üretme riski yüksek

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
25 Haziran 2024 09:16 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 09:35
Deprem uzmanı Serkan İçelli&#039;den Manisa için korkutan açıklama: Fay diri ve deprem üretme riski yüksek

Deprem uzmanı Serkan İçelli, Manisa'nın Soma ilçesi merkezli 4.8 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. İçelli, fayın diri olduğunu söyleyerek Manisa, İzmir ve Balıkesir için uyarılarda bulundu.

Manisa'nın Soma ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 4,8 olduğu belirtildi.
 
Korkutan deprem İzmir, Balıkesir, Kütahya ve Çanakkale'den de hissedildi. 
 

"EN FAZLA 5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR"

Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli tedirgin eden deprem sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.  İçelli, fayın diri olduğunu söyleyerek aynı fayın en fazla 5,5 büyüklüğünde deprem üretebileceğini kaydetti. 
 
Serkan İçelli'den depreme dair önemli açıklamalar

"FAY DİRİ VE DEPREM ÜRETME POTANSİYELİ FAZLA"

Fayın diri olduğunu söyleyen İçelli şu ifadeleri kullandı:

Kırkağaç fay zonunun kuzeyinde KD/GB yönlü, 13 km lik bir tali kırık üzerinde 5,0  büyüklüğünde,
6,3 şiddetinde bir deprem oldu.

Fay vuruş yönü Balıkesir ve İzmir yönlü olduğu için bu iller sarsıntıyı biraz daha fazla hissetti. Aynı fay en fazla 5,5 büyüklüğünde deprem üretebilir.

Bigadiç ve Akhisar arasında uzanan faylar Gelenbe Fay Zonudur. 45 km uzunlukta, birbirine paralel iki ana faydan oluşur.
Soma-Kırkağaç Fay Zonu, 40 km uzunluğunda bir zondur. 

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2020 de M 5.4'lük deprem in olduğu lokasyonda iki uzun fay vardır.

35 ve 36 km uzunlukta iki parçalı. Gelenbe ve 25 km uzunlukta dört parçalı Soma/Kırkağaç fay zonu... 
Tarihsel dönemde deprem üretmemiş,1900 öncesi zamanda deprem üretmiş, kayma hızları: 0.6/0.8 mm, tekrar periyod aralıkları çok uzun, günümüzde deprem üretme potansiyelleri yüksek diri faylardır.
Geçmiş olsun.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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