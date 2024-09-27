Deprem uzmanından Tatvan depremi sonrası uyarı: Bölgedeki tektonik yapı incelenmeli

27 Eylül 2024 10:10 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 10:42

Bitlis'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, depremin aktif diri fay haritasında yer almadığını belirterek bölgedeki tektonik yapının daha yakından incelenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Bitlis'in Tatvan​ ilçesinde 25 Eylül'de AFAD verilerine göre 4.5 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Şiddetli deprem vatandaşlar arasında korkuya neden oldu.

Doç. Dr. Hamdi Alkan, bu durumun, diri fay haritasında yer almayan bölgelerin deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu gösterdiğini belirterek, bölgedeki tektonik yapının daha yakından incelenmesi gerektiğinin altını çizdi.

"BURAYA ODAKLANMAMIZ GEREKİYOR"

Van​ YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, iki gün önce Tatvan'ın doğusu ve Hizan'ın kuzeyi civarında orta büyüklükte bir deprem meydana geldiğini belirterek depremin insanlarda bir korkuya neden olduğunu ifade etti. Alkan, "Deprem sığ bir deprem, sağ yönlü doğrultu atımlı mekanizmaya sahipti. Bu depremin olduğu yerde aktif diri haritasında bir fay görünmemektedir. Dolayısıyla bu bizim için önemli. Aktif diri fay haritasında görünmüyor fakat bir deprem var. Dolayısıyla bizim buraya ayrıca bir odaklanmamız gerekiyor. Yani şöyle ki, burada sağ yönlü doğrultu atımlı bir mekanizması var. Bu deprem oradaki Kavakbaşı fayı benzer bir mekanizmaya sahip, Muş fay zonu var belki onunla ilişkilendirebiliriz. Orta büyüklükteki bu depremin depremsellikle ilgili bir kılavuz olması açısından ve diri fay haritasında olmayan bölgelerin de deprem üretebileceğini düşünerek ona göre gelecek planlamamızı yapmamız gerekiyor” dedi.

FAY HARİTASINDA YOK AMA DEPREM ÜRETEBİLİRLER

Van Gölü'nün doğusunun batısına göre daha riskli olduğunu daha önceki değerlendirmelerinde ifade ettiklerini belirten Alkan, gölün batısında da diri fay haritasında yer almayan ancak deprem üretebilen fayların olduğunu gözlemlediklerini vurguladı.

Depremin küçük bir sarsıntı olmadığını, orta büyüklükte bir deprem olduğunu söyleyen Alkan, "Onun için bu depremi dikkate alıp, odak mekanizmasının çözümünü ona göre çalışmak lazım. Aynı zamanda deprem meydana getirecek küçük artçıları ona göre çalışmak lazım. Oradaki tektoniği ortaya çıkardığımızda bize ne faydası olacak? Gelecekle ilgili bizim önlem alabilmemize ve daha yaşanılabilir bir ortam oluşturmamız için bir kılavuz görevi görecek. Bu deprem bu açıdan önemlidir. Bu küçük bir deprem değil, aslında orta büyükte bir depremdir. O çözümlerin tekrar yapılıp gelecekle ilgili değerlendirmemiz, önlemlerimiz ve tasarruflarımızı almamız gerekmektedir” diye konuştu.