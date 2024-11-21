Deprem uzmanından İstanbul için korkutan açıklama! 'İstanbul yıkılırsa Türkiye altında kalır'

21 Kasım 2024 09:42 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 11:00

6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan 11 ilin ardından gözler İstanbul'da beklenen büyük depreme çevrildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan İstanbul'da beklenen depreme ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi. Pampal, İstanbul'da 7.2 büyüklüğünde deprem beklendiğine dikkat çekerek "İstanbul yıkılırsa Türkiye altında kalabilir" dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat depremlerinden 11 il etkilenmişti. Büyük yıkım sonra gözler İstanbul'da beklenen depreme çevrildi. Gazi Üniversitesi Deprem​ Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı ve Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, beklenen büyük depremle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

DEPREM OLACAK İLLERİ SAYDI

Prof. Dr. Pampal, Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 ilin etkilendiğini ve Doğu Anadolu Fayı ile Çardak Fayı’nın deprem üretmeye devam ettiğini anlatarak, şunları söyledi:

“Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman en büyük depremlere kaynaklık eden Doğu Anadolu Fayı’nın üzerinde. Ayrıca Kahramanmaraş’ın ilçeleri, en büyük ikinci depremi üreten Çardak Fayı’nın üzerinde. 6 Şubat’ta birisi 7.8, diğeri 7.6 olmak üzere 2 büyük deprem yaşandı. Bu faylar kırıldı. Ancak bu fayın çevresinde bu kadar büyük deprem üretmeyecek ancak deprem üretme potansiyeli olan başka faylar var. Bu faylar maalesef kırılmaya devam ediyor. Özellikle fayların uç kısmına transfer edilen stres nedeniyle Malatya, Sivas, Adıyaman ve Suriye’de depremler oluyor. Bu depremler olmaya devam edecek. Daha büyüklerini de bekleyebiliriz ancak ne zaman olacağını bilemeyiz.”

"5-6 BÜYÜKLÜĞÜ ARASINDA DEPREM ÜRETEBİLECEK FAYLAR"

Adana’da bulunan Akçalıuşağı ve Bozdoğanuşağı faylarının 5 ile 6 büyüklüğünde depremler üretebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Adana’da en son Kasım ayının başında Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son durumları kontrol etmek için Adana’ya geldik. Adana’da Akçalıuşağı ve Bozdoğanuşağı fayları var. Bu faylar, Kozan, Saimbeyli ve Feke gibi yerleşim alanlarına yakın. Bu faylar kırılıyor. Bu faylar 6 Şubat’taki kadar yıkıcı deprem üretecek faylar değil ama 5-6 büyüklüğü arasında deprem üretebilecek faylar” diye konuştu.

"İSTANBUL YIKILIRSA TÜRKİYE ALTINDA KALABİLİR"

Beklenen İstanbul depremi hakkında da konuşan Prof. Dr. Süleyman Pampal, 7 ve üzeri bir depremin meydana geleceğini anlatarak, "7 ve 7,5 arası bir deprem bekliyoruz. 7,2 civarında bir depremin olmasını temenni ediyorum. Bu temenniyle olacak bir şey değil ama üst sınır ve alt sınıra baktığımızda alt sınıra yakın olsa keşke. İstanbul’un yapı stokunu dikkate aldığımızda sonuç çok kötü olabilir. İstanbul yıkılırsa Türkiye altında kalabilir. Hepimiz kalabiliriz. Onun içinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana​ diyerek şehirleri ayırmadan tüm Türkiye’yi depreme hazırlamalıyız" dedi.