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Deprem uzmanından korkutan açıklama! Tek tek sayarak uyardı: "Bu bölge deprem açısından sıkıntılı sürece girdi"

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Ağustos 2024 15:31 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 15:43
Deprem uzmanından korkutan açıklama! Tek tek sayarak uyardı: &quot;Bu bölge deprem açısından sıkıntılı sürece girdi&quot;

Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, yaptığı deprem açıklamasıyla korkuttu. Deprem uzmanı Baki, 'asıl sorun bu bölgeler' diyerek uyarıda bulundu.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla öğlen saatlerinde meydana gelen Kahramanmaraş depremini değerlendirdi. Bölgede artçı depremler olabileceğini söyleyen Baki, 6 Şubat depremlerinde hareket eden 2. bloğun yerine oturmadığını söyledi. 
 
Baki, Kahramanmaraş ve çevresinde yaşanacak artçı depremlerle bölgenin uzun yıllar rahatlayacağını belirterek asıl sıkıntılı bölgelere dikkat çekti. 

"ARTÇI DEPREMLERDEN SONRA BÖLGE RAHATLAYACAK"

 Baki, "Kahramanmaraş depreminde hareket eden 2. blok yerine oturmadı, Kahramanmaraş depremin olduğu fay uzantısında, Kahramanmaraş, Malatya, Bingöl, Tunceli, Van uzantısında artçı deprem bekliyoruz. Olduğu zaman bu bölge uzun yıllar rahatlayacak." ifadelerini kullandı. 
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"BU BÖLGE SIKINTILI SÜRECE GİRMİŞTİR"

Kahramanmaraş'tan sonra asıl sıkıntılı bölgeyi işaret eden Baki "Asıl sorun Kıbrıs, Girit, Midilli, Ege Marmara bölgesine yönelen basınç ve enerji birikimi. Bu bölge deprem açısından sıkıntılı sürece girmiştir." diyerek uyardı. 
 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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