Depremde 26 kişi hayatını kaybetmişti! Nurdağı eski belediye başkanı Ökkeş Kavak'a 16 yıl hapis cezası

06 Aralık 2024 09:42 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 09:43

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Nurdağı ilçesinde yıkılan ve 26 kişinin hayatını kaybettiği binaya ilişkin görülen davada, karar çıktı. Aralarında eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak’ın da bulunduğu 5 sanığa 16 yıl 3 ay, 2 sanığa ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kahramanmaraş​ merkezli depremlerde Gaziantep​'in Nurdağı​ ilçesinde yıkılan ve 26 kişinin öldüğü binaya ilişkin görülen davada flaş bir gelişme yaşandı. Aralarında eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak’ın da bulunduğu 5 kişiye 16 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Gaziantep İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Ökkeş Kavak, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Kavak, beraatini talep etti. Diğer sanıklar da haklarındaki iddiaları reddederek beraat istedi.

16 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, Kavak ile birlikte tutuklu sanıklar A.Ö., A.S.Ö., D.A.T. ve M.T.’yi “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Kavak’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, tutuksuz yargılanan sanıklar D.T. ve S.S.’ye ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Ökkeş Kavak’ın, Kahramanmaraş depremlerinde 36 kişinin yaşamını yitirdiği bir başka binaya ilişkin yargılaması da devam ediyor.