Depremde kaybolan tarih ortaya çıktı: Kahramanmaraş’ta kasa gizemi çözüldü!

22 Temmuz 2024 18:55 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 19:11

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 6 Şubat depreminin ardından enkazdan çıkarılan ve sahipleri bulunamayan 37 çelik kasa, Elbistan Kaymakamlığı'nın oluşturduğu komisyon tarafından açıldı. Kasaların içerisindeki eşyalar ve belgeler, sahiplerine veya varislerine teslim edilmeye başladı.

1397 TARİHİ ESER ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, 37 kasadan 10'unun boş olduğu, 26'sında ise değersiz evrak ve eşyalar bulunduğu tespit edildi. 1 kasada toplam 1397 adet tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen materyal çıktı. Bu materyalle ilgili Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.

Açılan kasalardan 12’sinin sahibi tespit edilerek teslimi yapıldığı, içerisinde değersiz evrak ve eşya bulunan 14 kasayla ilgili tespit çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Ayrıca, içerisinde tarihi eser niteliğinde materyallerin bulunduğu kasa ile ilgili Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldığı aktarıldı.