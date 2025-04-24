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 | Selahattin Demirel

Deprem sonrası harekete geçildi! Fatih'te 3 hasarlı bina boşaltıldı

Merkez üssü Silivri olan ve vatandaşlara büyük korku yaşatan 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası bazı binalarda hasar oluştu. Fatih’te hasar alan 3 bina, belediye ekipleri tarafından mühürlenerek boşaltıldı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 19:34
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 19:36

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde İstanbul genelinde 7 binada hasar oluştu. Hasar alan 7 binadan 3’ünün Fatih’te olduğu tespit edildi.

MÜHÜRLENEREK BOŞALTILDI

Bunun üzerine Fatih Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Atik Ali Mahallesinde bulunan 1 bina, İskenderpaşa Mahallesi’nde bulunan 2 bina mühürlenerek boşaltıldı.

Deprem sonrası harekete geçildi! Fatih'te 3 hasarlı bina boşaltıldı

Apartmanın boşaltıldığını söyleyen İskenderpaşa Mahallesi Muhtarı Fikret Saral, "İskender Paşa Mahallesi Muhtarıyım. Dün konuyu Kaymakam Beyimize, Belediye Başkanımıza, Zabıta Müdürlüğümüze ve AFAD’a bildirdik. Onlarda geldi ve apartmanı boşalttık. Apartmanda kimse kalmadı. Zabıta müdürlüğümüzde çevre korumasını aldı. Bir elektriği kestirdik, iki doğal gazı kestirdik ve üç binaya gelen suyu kestik. Şu anda belediye ve Valiliğimiz emirliğinde binanın acilen yıkılmasını istiyoruz" dedi.

"KOLONLARDA ÇATLAMA VAR DEDİLER"

Boşaltılan binalarda kolonlarda çatlama olduğunu söyleyen bina sakini Mahmut Ünal, "Kolonlarda çatlama var dediler. Ondan sonra zabıta geldi. Onları evden çıkardılar. İki aile oturuyordu" şeklinde konuştu.

Atik Ali Paşa Mahallesi'nde hasar alan bina ve İskenderpaşa Mahallesi'ndeki iki bina arasında oluşan çatlak dron ile görüntülendi.

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