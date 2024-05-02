Depremden sonra ortaya çıktı: Gerçeği öğrenince herkes şaştı kaldı

02 May 2024 12:04 - Güncelleme : 02 May 2024 12:17

Tokat’ın Sulusaray ilçesi büyüklükleri 4,7 ile 5,6 arasında peş peşe meydana gelen depremler çevre halkını oldukça korkuttu. Korkutan depremde binaların yanın sıra tarihi yapılar da hasar aldı.

Sulusaray ilçesinde bulunan İlçe Müftülüğüne ait eski kuran kursunun sıvaları depremin etkisiyle dökülünce tarihi giriş ortaya çıktı. Çeşme olarak bilinen tarihi kapının aslında kuran kursu girişi olduğu tespit edildi.

KAPI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Deprem sonrası ortaya çıkan yapının çeşme olmadığını söyleyen Buğdaylı köyü muhtarı Ahmet Demir, “18 Nisan’da köyümüzde yaşanan depremde açığa çıkan bu tarihi yapıya daha önce sahip çıkılmamış. Sanırım burası eski takvime göre 1313 tarihinde yapılmış. Burayı çeşme olarak paylaştılar ama burası çeşme değil binanın ana girişidir. Yol yükseldiği için ve bina yapıldığı için giriş arka taraftan verilmiş. O yüzden burası çeşme görüntüsünü almış. Burası Kur’an kursunun ana girişidir. İnşallah yetkililerimiz buraya sahip çıkarak restore edecekler” dedi.