Depremzede çocuğun mektubu Arda Güler'i duygulandırdı: Gönderdiği videoyla yürekleri ısıttı

03 Temmuz 2024 09:44 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 10:05

Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) büyük bir mücadele veren A Milli Futbol Takımı, son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup etti. Bizim Çocuklar bu skorla birlikte çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.

Milyonların heyecanla takip ettiği millilere bir destek de depremin yıktığı Hatay’dan geldi. 11 yaşındaki Esila Ongün'ün kendisi için yazdığı mektubu ve çizdiği resmi alan milli yıldız Arda Güler, duygu dolu anlar yaşadı ve hemen eline telefonu aldı.

"SEVİYORUM SENİ DİKKAT ET KENDİNE"

Depremzede çocuğa görüntülü bir mesaj gönderen Arda Güler, Esila'yı mutlu etti. Arda Güler depremzede öğrenciye gönderdiği videoda, "Esila, mesajını gördüm mektubunu aldım, çizdiğin resmi de gördüm çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim inşallah bugün dualarınızla hepimiz için çok güzel bir maç geçer. Seviyorum seni dikkat et kendine" dedi.

"RESİM YAPMAYA BAŞLADIĞIMIZ İLK GÜN AKLIMA SEN GELDİN"

Milli futbolcu Arda Güler’e mektup yazan 11 yaşında Esila Ongün, "Arda abi seni çok seviyorum. İnşallah maçınız güzel geçer. Öğretmenimizle resim yapmaya başladığımız ilk gün aklıma sen geldin. Başarılar ve seninle görüşmeyi çok istiyorum, inşallah görüşebilirim" ifadelerini kullandı.