Depremzede konteynerlerinde yangın! Alevler gökyüzünü kapladı

31 May 2024 16:28 - Güncelleme : 31 May 2024 16:28

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilen illerden olan Osmaniye’de Karaçay konteyner kentte öğle saatlerinde yangın çıktı. Bir konteynerde çıkan ve henüz nedeni belli olmayan yangın, yandaki konteynere de sıçradı.

YANGIN ANI KAMERADA

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı yaşanamazken 5 konteyner tamamen 3 konteynerde kısmı zarar gördü.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor. Yangına müdahale anları ise cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.