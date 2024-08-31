Depremzedelerin yaraları sarılıyor! Diyarbakır'da 10 bin konuta başlandı, 6 bini bitirildi
Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yerle bir olan binalar yeniden yükseliyor, depremzedelerin yaraları bir bir sarılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yapımı tamamlanan ve teslim edilen deprem konutlarına ilişkin bilgi verdi. TOKİ desteğiyle yapılan yeni evlerine taşınan depremzedeler duygularını dile getirdi ve "Devletimiz sözünü tuttu." dedi.
6 Şubat 2023 yılında meydana gelen depremlerin ardından devlet, vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilediği deprem sonrası, güvenli konutlar tek tek yükseliyor.
Konutların tamamlanmasının ardından da depremzede vatandaşlar, sıcak yuvalarına kavuşuyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, bu kez Diyarbakır'da yapımı tamamlanan konutlara ilişkin bir video paylaştı.
"İYİSİNE ULAŞANA KADAR DURMAYACAĞIZ"
Bakan Murat Kurum, Diyarbakır’da yapımı tamamlanan konutların görüntülerini paylaşıp, “Vatandaşlarımız sağlam binalarda güven içinde oturmaya başladı. Her bir depremzede kardeşimiz geceleri rahat uyuyana, hayal ettiklerinden daha iyisine ulaşana kadar durmayacağız” dedi.
"DEVLETİMİZ SÖZÜNÜ TUTTU"
TOKİ desteğiyle yapılan yeni evlerine taşınan depremzedeler duygularını dile getirdi ve "Devletimiz sözünü tuttu." dedi.