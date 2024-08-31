Depremzedelerin yaraları sarılıyor! Diyarbakır'da 10 bin konuta başlandı, 6 bini bitirildi

31 Ağustos 2024 13:56 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 14:04

Deprem bölgesinde 200 bin konut daha teslim ediliyor! Bakan Kurum müjdeyi verdi

Deprem bölgesinde 200 bin konut daha teslim ediliyor! Bakan Kurum müjdeyi verdi

6 Şubat 2023 yılında meydana gelen depremlerin ardından devlet, vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilediği deprem sonrası, güvenli konutlar tek tek yükseliyor.

Konutların tamamlanmasının ardından da depremzede vatandaşlar, sıcak yuvalarına kavuşuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, bu kez Diyarbakır'da yapımı tamamlanan konutlara ilişkin bir video paylaştı.

"İYİSİNE ULAŞANA KADAR DURMAYACAĞIZ"

Bakan Murat Kurum, Diyarbakır’da yapımı tamamlanan konutların görüntülerini paylaşıp, “Vatandaşlarımız sağlam binalarda güven içinde oturmaya başladı. Her bir depremzede kardeşimiz geceleri rahat uyuyana, hayal ettiklerinden daha iyisine ulaşana kadar durmayacağız” dedi.

"DEVLETİMİZ SÖZÜNÜ TUTTU"

TOKİ desteğiyle yapılan yeni evlerine taşınan depremzedeler duygularını dile getirdi ve "Devletimiz sözünü tuttu." dedi.