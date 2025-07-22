Ders kitapları fahiş fiyata ihaleye mi verildi? Bakan Tekin skandal iddialara ateş püskürdü

Son dönemlerde kamuoyunda okul kitaplarıyla ilgili bir iddia tartışmalara neden oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili geçen yıl 2,17 TL’ye bastırılan ders kitabı bu yıl 6,70 TL’ye bastırıldığı iddiası ortaya atılmıştı. Fahiş fiyatla ihale verildiği öne sürüldü. Skandal iddia ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den konu ile ilgili açıklama geldi.

TEK TEK RAKAMLARIYLA AÇIKLADI

Bakan Yusuf Tekin, ders kitaplarının basımının fahiş fiyatlarla ihale edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Tekin, geçen yıl bakanlığının yazdığı kitapların forma birim fiyatının 2,17 kuruş olduğunu hatırlatarak, rakamın bu yıl enflasyon farkıyla birlikte 3,05 kuruş olarak belirlendiğini söyledi.

'OKUMA YAZMASI YOK'

Tekin “İddiayı ortaya atanlar özel sektörden alınan kitapların enflasyon oranındaki ücretini ekleyerek yeni rakamlar çıkarıyor. Elmalarla armutları birbirine karıştırıyorlar. Bunu söyleyebilmesi için bir insanın okuma yazma bilmemesi lazım. İhaleler kamu ihale kurumunun denetiminde şeffaf bir biçimde yapılır. Kamuoyunu kafasını karıştırmaya gerek yok” dedi.



ÖZEL OKULLARDAKİ FİYATLARA NEŞTER

Özel okulların fiyatlarına yönelik Bakan Tekin şunları söyledi: "Ortalama özel okul fiyatları 200 bin lira civarında. Sundukları hizmetleri de fiyatlarına ekliyorlar. Siz hizmeti satın alırken özgürsünüz. Seçenekleriniz var.

İstediğinizden satın alabilirsiniz. Bu yıl 100 liraya verdiği hizmeti önümüzdeki yıl 500 liraya veriyorsa bu bir sahtekârlıktır. Bunu kontrol ediyoruz. Biz diyoruz ki; ‘Önümüzdeki yıl bunu siz bizim mevzuatımızda tanımladığımız enflasyonla orantılı rakamın dışında artıramazsınız.

Bu şekilde artış yapanlar varsa onları zaten biz elektronik ortamında görüyoruz. Hemen müdahale ediyoruz. Ocak ayından itibaren kıyafet, yemek, kırtasiye giderlerini de enflasyonla orantılı artırılmasını kayıt altına aldık. Üstüne çıkanlara ceza uygulayacağız."