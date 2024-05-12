Dev telefon kaçakçılığı vurgununa darbe: Piyasa değeri 23 milyon lira!

12 May 2024 08:53 - Güncelleme : 12 May 2024 08:55

Gaziantep'te dev bir kaçakçılık operasyonuna imza atıldı. Jandarma ekiplerince 2 farklı iş yerine düzenlenen baskında piyasa değeri 10 milyonlarca lirayı bulan 354 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi.

2 ADRESE BASKIN

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıklarla mücadele çalışmaları kapsamında Şehitkâmil ve Nizip ilçelerinde belirlenen 2 adrese operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde A.Ü. ve M.A. isimli 2 farklı şahsa ait iş yerlerinde adli izinle arama gerçekleştirildi.

2 ŞAHIS GÖZALTINDA

Arama sonucu piyasa değeri toplam 23 milyon 120 bin TL olan 354 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi. İş yeri sahipleri A.Ü. ve M.A. isimli şahıs gözaltına alındı ve 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.