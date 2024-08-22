Dev yılan Sivas'ta ortaya çıktı! 5 metrelik yılanı görenler şoke oldu

22 Ağustos 2024 12:49 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 12:57

Gürün ilçesine bağlı Dürmepınar köyünde hayvancılıkla uğraşan Yunus Ardıç ve kardeşi hayvan otlatırken korku dolu anlar yaşadı. Yılanın sürüye yaklaştığını gören kardeşler büyük bir panikle geriye çekildi.

Yılanın oldukça büyük olduğunu fark eden Ardıç kardeşler, neye uğradıklarını şaşırdı. 5 metrelik yılanı kaydetmek için hemen telefona sarıldılar.

"EN SON 1998'DE BU BÜYÜKLÜKTE BİR YILAN GÖRÜLMÜŞ"

Yunus Ardıç, benzer büyüklükteki bir yılanın köylerinde en son 1998 yılında dedeleri tarafından görüldüğünü anlatarak, “Kardeşimle sürü yayarken yılanı gördük. Hayvanlara saldıracaktı. Korkup geri kaçtık. Sonra hareketsiz olduğunu fark edince görüntü aldım. En son 1998 yılında dedelerimiz burada bu büyüklükte bir yılan görmüş” şeklinde konuştu.