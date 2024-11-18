DEVA Partili Ertuğrul Kaya'nın kardeşi ölü halde bulundu!
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın kardeşi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aracının içinde ölü halde bulundu.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde akşam saatlerinde bir araçtan duyulan silah sesinin ardından çevredeki vatandaşlar, içeride kanlar içinde hareketsiz yatan birini fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni bilgilendirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kilitli aracı açmasıyla Mehmet Ali Kaya’nın (42) hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
MİLLETVEKİLİNİN KARDEŞİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!
İntihar ettiği şüphesi üzerinde durulan 4 çocuk babası Mehmet Ali Kaya'nın DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın kardeşi olduğu öğrenildi.
Olayı anlatan görgü şahidi bina görevlisi, Kaya'yı çalışır vaziyetteki aracında hareketsiz bulduklarını belirtti. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
ALİ BABACAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Acı haber sonrası DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda başsağlığı diledi. Babacan'ın paylaşımı şu şekilde:
"Gaziantep Milletvekilimiz, değerli yol arkadaşım Ertuğrul Kaya’nın kardeşi Mehmet Ali Kaya’nın vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Mehmet Ali Bey’e Allah’tan rahmet, Kaya ailesine başsağlığı diliyorum."