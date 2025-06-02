DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan'a hapis cezası

Son dakika haberi: Eski asker ve Akademisyen olan DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan için karar verildi.

Yabancı misyon temsilcilerine casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanan eski asker ve akademisyen olan DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan için karar verildi. Gürcan, gizli belge temininden 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

Gürcan hakkındaki soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmıştı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Gürcan'ın yabancı misyon temsilcilerine gizli askeri belge temin ettiği anlatılıyordu. 2021 yılında tutuklanan Gürcan, 2022 yılında adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmaya başlanmıştı. Gürcan hakkındaki davada kararın açıklanmasıyla yeniden tutuklandı.

METİN GÜRCAN KİMDİR?

Metin Gürcan, 1998 ile 2014 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli birimlerinde görev yaptı. Bu süre zarfında Güneydoğu Anadolu, Irak, Afganistan, Kazakistan ve Kırgızistan gibi bölgelerde bulunan Gürcan, 2008-2010 yılları arasında ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü’nde “Bölgesel Kürt Yönetimi ile Bağdat merkezi yönetimi arasındaki çevre-merkez ilişkisi” başlıklı teziyle Güvenlik Çalışmaları alanında yüksek lisans derecesi kazandı.

DIŞ POLİTİKA VE ASKERİ STRATEJİ KONULARINDA ÇOK SAYIDA MAKALESİ VAR

Ocak 2015’te kendi isteğiyle emekliye ayrılan Gürcan'ın çatışmanın evrilen doğası, terörizm, isyan ve karşı isyan stratejileri, sivil-asker ilişkileri, dış politika ve askeri strateji konularında Turkish Studies, Small Wars Journal, Dynamics of Asymmetric Conflict ve Perceptions gibi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış çok sayıda akademik makalesi var.