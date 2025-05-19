DEVA Partisi'nden istifa eden Seda Kaya Ösen CHP'ye katıldı

DEVA Partisi'nden istifa ederek Bağımsız İzmir Milletvekili olarak TBMM'de bulunan Seda Kaya Ösen, CHP'ye katıldı. Ösen'in katılımı CHP mitinginde duyurulurken, rozetini Özgür Özel taktı.

DEVA Partisi'nden İzmir Milletvekili seçilen ve geçtiğimiz ay partisinden istifa eden Seda Kaya Ösen, CHP'ye katıldı. Ösen'e CHP rozeti, partinin İzmir Gündoğdu Meydanı'ndaki mitinginde Özgür Özel tarafından takıldı.

İZMİR'DE CHP MİTİNGİ

Ösen, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve belediye başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu için CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla her hafta bir şehirde düzenlenmesi planlanan “demokrasi mitingleri” kapsamında Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen mitinge katıldı.

CHP lideri Özgür Özel, CHP'ye yeni geçen Seda Kaya Ösen'in rozetini mitingde taktı. Ösen'in CHP'ye katılmasıyla CHP'nin İzmir'de milletvekili sayısı 13'e çıktı.

ÖSEN NEDEN İSTİFA ETMİŞTİ?

Seda Kaya Ösen, DEVA Partisi'nden istifa ettiğini 22 Nisan'da şu sözlerle duyurmuştu: "2020 yılında Kurucu İzmir İl Başkanı olarak başladığım, ardından İzmir Milletvekili olarak sürdürdüğüm görevimi; her kademesinde emek verdiğim DEVA Partisi’nden istifa ederek sonlandırıyorum.

Bu kararı; fikir ve görüş ayrılıklarım nedeniyle aldım. Beni siyasete katılmaya ikna eden Sayın Ali Babacan başta olmak üzere, tüm parti kurucularına teşekkür ederim. En büyük teşekkürüm ise, başta İzmir teşkilatı olmak üzere, broşür dağıtıp sokak sokak gezdiğimiz, birlikte çalıştığımız, siyasi hayatımıza renk ve fikir katan tüm yol arkadaşlarıma. Bu yolda beraber yürüdük, birlikte emek verdik, birlikte başardık.

Adaletin su gibi berrak, refahın ise eşit dağıldığı bir Türkiye hedefiyle yoluma devam edeceğimi kamuoyuna saygıyla duyururum."