Devlet Bahçeli'den Özgür Özel tepkisi! Kullandığı ifade çok konuşulur

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in uğradığı tokatlı saldırıya MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak bir açıklama geldi. Bahçeli, Özel'i, adını anmadan "Bir siyasi kurum yöneticisi" ifadesiyle saldırıyı kınarken "Bahse konu provokasyon her anlamda düşündürücü ve ürperticidir. Şayet varsa ardındaki esrar perdesinin aralanması siyasi ve toplumsal huzur adına zorunluluktur" dedi.

Dün hayatını kaybeden TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in anma törenine katılan CHP lideri Özgür Özel, tören çıkışında 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu'nun tokatlı saldırısına uğradı.

2 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ, MÜEBBET HAPİS ALDI AMA...

Tengioğlu'nun iki çocuğunu öldürdüğü, 1'ini yaraladığı ve müebbet hapis cezası almasına rağen 2020'de şartlı tahliye olduğu ortaya çıktı.

Siyasiler art arda yapılan saldırıyı kınarken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir yazılı açıklama yapıldı.

Bahçeli, Özgür Özel'in adını anmadığı açıklamasında "Fiziki saldırıya uğrayan bir siyasi kurumun yöneticisine öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.

Bahçeli, provokasyonun düşündürücü olduğunu belirterek "Mezkur şiddet eyleminin bireysel bir saplantının mı eseri yoksa daha önceden planlanmış, zamana yayılmış iç ve dış bağlantılı bir siyasi tertip mi olduğu açıklığa kavuşmalıdır" dedi. İşte Bahçeli'nin açıklaması:

"SİYASİ KURUMUN YÖNETİCİSİNE GEÇMİŞ OLSUN"

"Ebediyete irtihal eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Merhum Sırrı Süreyya Önder için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen veda ve vefa törenine katılan, müteakiben de fiziki saldırıya uğrayan bir siyasi kurumun yöneticisine öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu üstüne basa basa ifade ediyorum.

Böylesine bir günde, herkesin gözü önünde, üstelik insani, vicdani ve İslami hassasiyetlerin her insanımızı ortak paydada buluşturduğu bir zamanda meydana gelen bahse konu provokasyon her anlamda düşündürücü ve ürperticidir.

Menfur ve melun saldırının tüm boyutlarıyla araştırılıp tetkik ve tahkik etaplarının ikmal edilerek şayet varsa ardındaki esrar perdesinin aralanması siyasi ve toplumsal huzur adına zorunluluktur.

Mezkur şiddet eyleminin bireysel bir saplantının mı eseri yoksa daha önceden planlanmış, zamana yayılmış iç ve dış bağlantılı bir siyasi tertip mi olduğu açıklığa kavuşmalıdır. Kaldı ki emniyet ve yargı teşkilatımız eşzamanlı çalışmayla bunu başarmaya mahir ve muktedirdir.

Türkiye’yi şiddet sarmalına çekmek, tahrik ve tahrip ortamını alevlendirmek, buna müzahir faaliyetleri gafilce yürütmek tarihi bir yanlıştır. Bilerek veya bilmeden bu yanlışın içinde olanlar evvelemirde aklını başına almalı, ahlaki sorumluluğun ve sağduyulu tutumun yörüngesinden ayrılmamalıdır.

Merhum Sırrı Süreyya Önder kardeşime bir kez daha Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum."