Devlet Bahçeli'nin komisyon önerisine muhalefet ne diyor? Hepsinin kaygısı tek

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 100 milletvekilinden oluşacak komisyon kurulması önerisine muhalefet partileri ne diyor. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik canlı yayında açıkladı. Atik ayrıca 10. Yargı Paketi'nin bayram önce çıkma ihtimaliyle ilgili dikkat çeken sözler kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 7 maddelik önerileri içinde yer alan Terörsüz Türkiye Süreci ile ilgili 16 siyasi parti temsilcilerinden oluşacak ve 100 milletvekilinin içinde bulunacağı komisyon kurulmasıyla ilgili TGRT Haber canlı yayınında önemli bilgiler paylaşıldı.

Medya Kritik programında TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, komisyon önerisiyle ilgili Meclis'teki muhalefet partilerinin tutumunu açıkladı. Atik, CHP'nin komisyon fikrine sıcak baktığını ancak İYİ Parti'nin komisyona kesinlikle üye vermeyeceğini bildirdi. Atik, muhalefet partilerinde komisyonla ilgili salt çoğunluk eleştirisinin öne çıktığını vurguladı. İşte Atik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"CHP SÜRECE DAHİL OLACAK"

"CHP, daha önce Meclis'te komisyon fikrini gündeme getirmişlerdi. Meclis'i işaret eden partilerden bir tanesi CHP. Özgür Özel, Gündoğdu Meydanı'nda yaptığı konuşmada 'Terörsüz ve Demokratik Bir Türkiye Komisyonu kurulmalı.' dedi. Komisyonun içinde olacaklarının işaretini verdi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'i aradım. Fikri bir tutarlılık içindeyiz dedi. Biz zaten komisyonu önermiştik, ilk biz dile getirmiştik dedi. Benim anladığım komisyonun içinde olacaklar ama Bahçeli'nin önerisini partilerinin yetkili kurullarında görüşmemişler. Edindiğim izlenime göre sürece dahil olacaklar, komisyona üye verecekler gibi görünüyor."

İYİ PARTİ: KOMİSYONDA OLMAMIZIN BİR ANLAMI YOK

İYİ Parti yetkilileri ne düşünüyorlar? Onların kaygıları var. Sürece esas ve usulden karşı olduklarını tekrar ediyorlar ve sürecin tıkandığı için Meclis'te böyle bir arayış içine girildiğini düşünüyorlar. Partileri toplayarak rıza almaya çalışıyor iktidar cenahı diyorlar ve kendi aldıkları kararları komisyon üzerinden meşrulaştırma çabası gördüklerini söylüyor İYİ Partililer. 100 kişilik komisyon kurulduğunda salt çoğunluk karar almakta yeterli olacak. Dolayısıyla AK Parti, MHP ve DEM Parti üyeleri çoğunluğu sağlıyor, bizim komisyonda olmamızın bir anlamı yok görüşündeler. İktidarın partiler üzerinden bir toplumsal mutabakat arayışı olduğunu söylüyorlar. Süreçle ilgili bilgilendirmenin iktidar tarafından yapılmamasını da eleştiriyorlar. İYİ Parti bu komisyona hiçbir şekilde üye vermeyeceğini söyledi."

"DEMOKRAT PARTİ DE ÜYE VERMEYECEK"

Atik "Üye vermeyecek bir diğer parti de Demokrat Parti." dedi. "Gültekin Uysal, tutumlarını en başından beri açıklıyor. Onlar sürece karşılar." ifadelerini kullandı.

YENİDEN REFAH PARTİSİ: KOMİSYONDA ÇOĞUNLUK ONLARDA OLACAK

Atik Yeniden Refah Partisi ile yaptığı görüşmeyi de şu sözlerle açıkladı: "Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Suat Kılıç'la görüştüm. AK Parti, MHP ve DEM'in komisyonda çoğunluk ellerinde olacak. Böyle olunca istedikleri gibi kararları geçirmiş olacaklar. Bizim orada usulen bulunmamızın bir yararı yok görüşünü dile getirdi. Bugüne kadar DEM Parti yaptı, iktidarın bizi bilgilendirmesi lazım şeklinde taleplerini dile getirdi. Kişisel olarak komisyonda bulunmama görüşünü dile getirdi Suat Kılıç ancak parti yönetiminden farklı bir karar çıkabileceğine de işaret etti.

Saadet Partisi de kurumsal olarak komisyonla ilgili herhangi bir karar almış değil. Parti sürece destek veriyor ancak salt çoğunluk konusunda itirazları var.

DEVA Partisi, komisyon önerisine sıcak bakıyor. İtirazlarını duymadım. Salt çoğunluk konusunda yüzde 65 önerisini sunuyorlar. Muhalefetin genel olarak yaklaşımı komisyona destek veriyorlar ancak salt çoğunluk konusunda itirazları var.

BAHÇELİ'DEN DEVA PARTİLİ EKMEN'E TEŞEKKÜR

"İlginç bir ayrıntıyı da söyleyeyim" diyen Atik "DEVA Partisi Grup Başkan Vekili Emin Ekmen, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili Bahçeli'yle ilgili yazdığı yazı dolayısıyla MHP lideri Devlet Bahçeli'den teşekkür telefonu almış." şeklinde konuştu.

"10. YARGI PAKETİ BAYRAM ÖNCESİ ÇIKABİLİR"

Atik ayrıca "AK Parti'nin de Meclis'teki partilere ziyaret ederek Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bilgi vermesi bekleniyor." diyerek "Bu tur gerçekleşirse 10. Yargı Paketi bayram öncesi çıkabilir." dedi.