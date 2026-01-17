Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığında bazı görevden alma ve atamalar yapıldı.

TAN SAĞTÜRK GÖREVDEN ALINDI

Buna göre; Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk, 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4. maddesi gereğince görevden alındı.

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DA DEĞİŞTİ

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy görevden alınırken yerine Barış Salcan'ın ataması yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Hatice Dilek Karakuzu görevden alınırken yerine Fatih Güvendi getirildi.

Ayrıca, Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş görevden alındı, yerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu atandı.