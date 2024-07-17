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Devrim arabasının mühendisi Şecaattin Sevgen hayatını kaybetti 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
17 Temmuz 2024 23:13 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 23:16
Devrim arabasının mühendisi Şecaattin Sevgen hayatını kaybetti 

Türkiye'nin yerli ilk otomobili Devrim arabasının mühendisi Şecaattin Sevgen'in hayatını kaybetti. Sevgen, Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.

Türkiye'nin yüzde 80'i yerli ilk otomobili Devrim'in mühendislerinden Şecaattin Sevgen hayatını kaybetti. Sevgen projenin şanzıman sorumlusuydu. 

Sevgen'in damadı Cemal Geçilmez, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, 99 yaşındaki kayınpederinin Ankara Çankaya'daki 100. Yıl Mahallesi'ndeki evinde dün vefat ettiğini ve ardından Karşıyaka Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildiğini belirtti.

Devrim arabasının mühendisi Şecaattin Sevgen hayatını kaybetti  - 1. Resim

Geçilmez, ayrıca Sevgen'in Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in motor ve şanzıman grubu ekibinde yer aldığını da ifade etti.

Devrim arabasının mühendisi Şecaattin Sevgen hayatını kaybetti  - 2. Resim

"EN BÜYÜK DİLEĞİ YERLİ SANAYİNİN GELİŞMESİYDİ"

Sevgen'in, Eskişehir'deki Devrim Arabaları Müzesi'nde sergilenen bej renkli Devrim otomobilinin 29 Ekim 1961'de, dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e arzı sırasında otomobili kullanan kişi de olduğunu ifade eden Geçilmez, şunları söyledi:

"Berrak hafızasını, muhakeme gücünü, okuma alışkanlığını ve ideallerini hiç kaybetmeden sevgili babamızın en büyük arzusu, yerli teknoloji ve sanayimizin gelişmesiydi. Nitekim, 50 yılı aşkın profesyonel iş hayatı boyunca bu uğurda sergilediği çalışma ve örnek tavrıyla arkasında güzel izler bırakarak bu dünyadan ayrıldı."

 

Kaynak: tgrthaber.com
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