Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanladı: FETÖ'nün propaganda hesapları servis etti!

29 Eylül 2024 18:20 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 18:21

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Almanya ile sığınmacı/mülteci anlaşması yapıldı, 200 sığınmacı Türkiye'ye gönderildi" iddiasını yalanladı. Manipülasyon kampanyasına dikkat çekilen açıklamada iddialar birer birer yalanlandı...

Bazı sosyal medya hesaplarında, Almanya​ ile Türkiye​ arasında sığınmacı​ anlaşması yapıldığı ve 200 sığınmacının Türkiye’ye gönderildiği iddiaları yer aldı. Ancak, bu iddialar yalanlandı. Ayrıca, Almanya’dan Türkiye’ye toplu sığınmacı gönderimi konusunda herhangi bir anlaşma​ yapılmadığı belirtildi. Paylaşılan görüntülerin ise FETÖ’nün propaganda hesapları tarafından kurgulandığı tespit edildi.

DMM YALANLADI!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Almanya ile sığınmacı/mülteci anlaşması yapıldı, 200 sığınmacı Türkiye'ye gönderildi" şeklindeki iddialar doğru değildir. Geçtiğimiz günlerde Alman basınında, "Almanya ile Türkiye'nin anlaşmaya vardığı, bu anlaşma kapsamında yasal ikamet izni olmayan 13 bin 500 Türk vatandaşının Türkiye'ye gönderilebileceği" şeklinde yanıltıcı haberler servis edilmiş, bu iddialar Dışişleri Bakanlığımız ve Merkezimizce yalanlanmıştır.

İddiaya dayanak olarak gösterilen haberlerde, 'yabancı sığınmacıların Türkiye'ye gönderilmesine' ilişkin bir iddia yer almamasına rağmen, bazı çevrelerin "yabancı sığınmacı/mültecilerin Türkiye'ye gönderileceği" yönünde bir manipülasyon kampanyası başlattığı tespit edilmiştir.

Türkiye ile Almanya arasında "yasal ikamet hakkı olmayan Türk vatandaşlarının" iddia edildiği gibi toplu bir şekilde gönderilmesine ilişkin bir anlaşma yapılması kesinlikle söz konusu değildir.

Halihazırda var olan anlaşmalar kapsamında yasal oturma izni olmayan Türk vatandaşları, Almanya'da hukuki çerçevede tüm haklarını kullandıktan sonra (itiraz süreçleri vb.) Türk Dışişleri yetkililerinin de onayıyla ferdi olarak kabul edilebilmektedir.

Yasal oturma hakkı bulunmayan üçüncü ülke (Suriye, Afganistan vb.) vatandaşlarının, toplu veya ferdi olduğuna bakılmaksızın hiçbir şekilde Türkiye'ye gönderimin kabul edilmesi de kesinlikle söz konusu değildir.

Ayrıca, "200 sığınmacı Türkiye'ye gönderildi" iddiasıyla paylaşılan görüntülerin, FETÖ'nün propaganda hesapları tarafından kurgulanıp servis edildiği belirlenmiştir.

Frankfurt–Hahn Havaalanında kaydedildiği tespit edilen görüntülerde yolcuların bindiği havayolu şirketinin, yakın tarihte Almanya'dan Türkiye'ye uçuşu bulunmamaktadır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.