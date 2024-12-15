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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden PKK/PYD propagandası yapan hesaplara karşı uyarı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hakan Fidan'ın ismini kullandılar

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
15 Aralık 2024 15:49 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 15:55
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi&#039;nden PKK/PYD propagandası yapan hesaplara karşı uyarı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hakan Fidan&#039;ın ismini kullandılar

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, PKK/PYD propagandası yapan sosyal medya hesaplarına karşı uyardı. Yapılan açıklamada, ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklaması olduğu iddiasıyla yapılan paylaşımlar dezenformasyondur'' denildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ismini kullanarak yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddiaların dezenformasyon​ olduğunu belirtti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden PKK/PYD propagandası yapan hesaplara karşı uyarı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hakan Fidan'ın ismini kullandılar - 1. Resim

PKK​ PROPAGANDASINA SERT TEPKİ

İşte o açıklama:

Terör örgütü PKK/PYD propagandası yapan sosyal medya hesaplarından, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklaması olduğu iddiasıyla yapılan paylaşımlar dezenformasyondur. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın iddia edildiği gibi bir açıklaması veya ifadesi bulunmamaktadır. Terör örgütlerinin kamuoyunu provoke etme amaçlı yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz.

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Kaynak: tgrthaber.com

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