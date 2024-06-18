Diamond Tema hakkında yakalama kararı! Peygamber Efendimize yönelik skandal ifadeler kullanmıştı

18 Haziran 2024 15:48 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 15:53

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Yer6' isimli bir YouTube kanalında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e yönelik skandal ifadeler kullanan Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yer6 adlı sosyal medya hesabında paylaşılan video içeriğinde Peygamberimizle ilgili kullanılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan, paylaşımın yapılmasının ardından derhal 16.06.2024 tarihinde resen soruşturma başlatılmış olup, şüpheli Diamant Tema’nın yurtdışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır.

"ÇİRKİN VE PROVOKATİF İFADELER ASLA KABUL EDİLEMEZ"

İslam dini ve sevgili Peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.