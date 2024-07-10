Dicle Nehri'nde dehşet! Ceset bulundu, kimliği belirlenemiyor

10 Temmuz 2024 16:16 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 17:12

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bulunan Dicle Nehri'nde bir ceset olduğunu görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

CESET BİR KADINA AİT

Yapılan ilk incelemede üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, kadına ait olduğu belirlendi.

Kadının cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cesedin, 2 gün önce ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan alzheimer hastası Zühre E'ye ait olduğu öğrenildi.