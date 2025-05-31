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 | Yusuf Özgür Bülbül

Dicle Üniversitesi'nde şüpheli ölüm: Şifresini paylaşarak hocasını işaret etti

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Sena Düzgün, Onkoloji Hastanesi bahçesinde bir ağaca asılı halde ölü bulundu. Olay yerinde bulunan bir notta, Düzgün'ün aynı fakültede görevli Araştırma Görevlisini işaret ettiği iddia edildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), olaya ilişkin soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirdi…

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.05.2025
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
31.05.2025
saat ikonu 21:00

Diyarbakır Dicle Üniversitesinde yaşanan intiharda öğrenci, bıraktığı notta hocasını işaret etti. İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Sena Düzgün, 27 Mayıs'ta Onkoloji Hastanesi bahçesinde ağaçta asılı olarak bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Düzgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Düzgün'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından defnedildi.

Dicle Üniversitesi'nde şüpheli ölüm: Şifresini paylaşarak hocasını işaret etti

“GÖNÜL İLİŞKİSİ” İDDİASI

Polis, yaptığı incelemelerde olay yerinde intihar notu buldu. Sena Düzgün tarafından yazıldığı değerlendirilen notta, Ahmet ismine yer verildiği, iddiaya göre, söz konusu ismin aynı fakültede görev yapan bir Araştırma Görevlisi olduğu ve gönül ilişkisi yaşandığı ileri sürüldü.

“MEZAR TAŞIM DAHİ OLMASIN”

Notta, "Bütün elbiselerimi yardım kuruluşlarına verin. Kitaplarımı üniversiteye, oyuncaklarımı yuvaya, balığı Ahmet’e. Benden hiçbir şey kalmasın bu dünyada. Mezarımda tek bir çiçek dahi istemiyorum. Mezar taşım dahi olmasın. Hiç kimse 5 dakikadan fazla kalmasın mezarın başında. Ağlamak isteyen evine gitsin, annem de dahil. Cenazemde herkes bir tane sigara içsin. Ve asıl mesele Ahmet asla mezarıma gelmesin. Telefon şifrem 194650, ne yapıyorsanız yapın" ifadeleri yer aldı.

Dicle Üniversitesi'nde şüpheli ölüm: Şifresini paylaşarak hocasını işaret etti

Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), notta ismi geçen araştırma görevlisi hakkında soruşturma başlattığı ve müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.

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