Didim'de orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü! Batma anı kameraya yansıdı

14 Haziran 2024 16:47 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 18:05

Aydın'ın Didim ilçesinde zirai alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale başladı.

Yangın, Akyeniköy Mahallesi'nde saat 13.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgarla birlikte yayılan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederken, bölgeye yangın söndürme helikopter ve uçakları sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI GÖLE SERT İNİŞ YAPTI

Yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba sarf ederken, yangına müdahale eden Muğla Orman Müdürlüğü'ne ait amfibi uçak saat 16.30 sıralarında Bafa Gölü'nden su aldığı sırada sert iniş yaptı. Burun kısmı suya dalan uçak batmaya başladı.

UÇAĞIN PERSONELİ KURTARILDI

Korku dolu anların yaşandığı olayın ardından ekipler kurtarma çalışması başlattı. Uçağın personelinin kurtarıldığı öğrenildi.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak şunları söyledi: "Aydın Didim’de meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için çalışmalarını yürüten Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan Türk Hava Kurumu’na ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağı Bafa Gölü’nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğramıştır.

PERSONEL SAĞLIKLI ŞEKİLDE KURTARILDI

Uçakta görev yapan üç personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır. Fedakâr mürettabatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadele eden Orman Teşkilatımıza, destek veren bütün kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bafa Gölü'ne batan yangın söndürme uçağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sahil Güvenliği'nde olaya anında müdahale ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 16:27’de Türk Hava Kurumu’na ait TC-TVK kuyruk numaralı yangın söndürme uçağından Kurtarma Koordinasyon Merkezimizce, uydu sistemimizden tehlike sinyali alınmıştır. Yapılan araştırmada uçağın Aydın’da orman yangınına müdahale sırasında Bafa Gölü’ne düştüğü anlaşılmıştır. Acil bir şekilde SAR operasyonu başlatılarak, İzmir ve Dalaman’dan Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan hava unsurları bölgeye sevk edilmiştir. Uçağın göle burun üstü sert iniş yaptığı, uçakta 3 personelin olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Hava Kuvvetleri’ne ait keşif uçağı göl üzerinde faaliyetlerine devam etmektedir.",

Didim'deki yangın ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.