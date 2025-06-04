Dikkat! Köpek balıkları Türkiye kıyılarına akın ediyor! Uzmanlar sebebini açıklayıp uyardı

Türkiye'nin Ege ve Akdeniz kıyılarında köpek balığı görülme sıklığındaki artış, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Deniz Ayas, bu durumun olağan dışı olmadığını ve korkulacak bir tablo oluşturmadığını ifade etti. Ayas, iklim değişikliği ve denizlerdeki aşırı avcılığın, köpek balıklarının davranışlarını etkileyerek kıyıya yaklaşmalarına neden olduğunu belirtti.

SOSYAL MEDYA ALGISI ETKİSİ

Ayas, sosyal medyanın yaygınlaşması ve yüksek çözünürlüklü kameraların kullanılmasıyla bu tür görüntülerin daha fazla paylaşıldığını, bu nedenle köpek balıklarının daha sık görülüyor gibi algılandığını vurguladı.

TÜRKİYE KIYILARI GÜVENLİ

Diğer yandan uzmanlar, Türkiye'nin sahillerinin turizm ve deniz güvenliği açısından son derece güvenli olduğunu belirtiyor. Köpek balıklarının turizm bölgeleri dışındaki alanlarda görüldüğünü ve insanlarla karşılaşmalarının çok nadir olduğunu ifade ediyorlar. Ayrıca, köpek balıkları doğadaki ekolojik dengede önemli bir rol oynadığından mutlaka korunmaları gerekiyor.

KÖPEK BALIKLARINDAN NASIL KORUNULUR?

Deniz biyologları, bu türlerle karşılaşıldığında sakin kalınması ve ani hareketlerden kaçınılması gerektiği konusunda uyarıyor. Özellikle sabah erken saatlerde ve akşam gün batımında denize girerken dikkatli olunması gerektiğini belirten uzmanlar, "Köpekbalıkları insanları doğrudan hedef almaz ama provokasyona açık canlılardır" diyor.

