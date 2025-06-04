Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Dikkat! Köpek balıkları Türkiye kıyılarına akın ediyor! Uzmanlar sebebini açıklayıp uyardı

Türkiye’nin sahil şeritlerinde köpekbalığı alarmı! Son günlerde artan gözlemler, akıllara “Denize girmek hâlâ güvenli mi?” sorusunu getirdi. Uzmanlar, deniz canlılarının rotasını değiştiren sebepleri açıkladı ve kıyıya yaklaşan köpek balıkları konusunda uyarılarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 10:18

Türkiye'nin Ege ve Akdeniz kıyılarında köpek balığı görülme sıklığındaki artış, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Deniz Ayas, bu durumun olağan dışı olmadığını ve korkulacak bir tablo oluşturmadığını ifade etti. Ayas, iklim değişikliği ve denizlerdeki aşırı avcılığın, köpek balıklarının davranışlarını etkileyerek kıyıya yaklaşmalarına neden olduğunu belirtti.

Dikkat! Köpek balıkları Türkiye kıyılarına akın ediyor! Uzmanlar sebebini açıklayıp uyardı

SOSYAL MEDYA ALGISI ETKİSİ

Ayas, sosyal medyanın yaygınlaşması ve yüksek çözünürlüklü kameraların kullanılmasıyla bu tür görüntülerin daha fazla paylaşıldığını, bu nedenle köpek balıklarının daha sık görülüyor gibi algılandığını vurguladı.

Dikkat! Köpek balıkları Türkiye kıyılarına akın ediyor! Uzmanlar sebebini açıklayıp uyardı

TÜRKİYE KIYILARI GÜVENLİ

Diğer yandan uzmanlar, Türkiye'nin sahillerinin turizm ve deniz güvenliği açısından son derece güvenli olduğunu belirtiyor. Köpek balıklarının turizm bölgeleri dışındaki alanlarda görüldüğünü ve insanlarla karşılaşmalarının çok nadir olduğunu ifade ediyorlar. Ayrıca, köpek balıkları doğadaki ekolojik dengede önemli bir rol oynadığından mutlaka korunmaları gerekiyor.

Dikkat! Köpek balıkları Türkiye kıyılarına akın ediyor! Uzmanlar sebebini açıklayıp uyardı

KÖPEK BALIKLARINDAN NASIL KORUNULUR?

Deniz biyologları, bu türlerle karşılaşıldığında sakin kalınması ve ani hareketlerden kaçınılması gerektiği konusunda uyarıyor. Özellikle sabah erken saatlerde ve akşam gün batımında denize girerken dikkatli olunması gerektiğini belirten uzmanlar, "Köpekbalıkları insanları doğrudan hedef almaz ama provokasyona açık canlılardır" diyor.

ETİKETLER
#köpek balığı saldırısı
#köpek balığı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.