Dil düşürme yöntemiyle hırsızlık yapan kadın kıskıvrak yakalandı

04 Aralık 2024 15:09 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 15:22

Konya'nın Selçuklu ilçesinde dil düşürme yöntemiyle evlerden değerli eşya çalan kadın gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık için binalara girdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya​'da "dil düşürme" yöntemiyle girdikleri 8 evden ziynet eşyası çalan kadını yakalamak için ekipler operasyonun düğmesine bastı. Ekipler güvenlik kameralarını tek tek izledi ve şüpheli S.L.'yi tespit etti.

O ANLAR KAMERADA

Hırsızlık​ suçlarından poliste kaydı bulunan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin, hırsızlık yapmak için bazı binalara girdiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

DİL DÜŞÜRME YÖNTEMİ NEDİR?

"Dil düşürme" yöntemi, hırsızların çeşitli bahanelerle insanları kandırarak evlerine veya işyerlerine girmeye çalıştığı bir dolandırıcılık tekniğidir. Bu yöntemle hırsızlar genellikle "su içmek istiyorum", "telefonumu kullanabilir miyim?" veya "bir şey satıyorum" gibi gerekçelerle kapıyı açtırıp hırsızlık yapar. Özellikle yaşlı ve yalnız yaşayan bireyleri hedef alan bu yöntemde, hırsızlar mağdurların güvenini kazanarak veya dikkatlerini dağıtarak suçlarını işler.