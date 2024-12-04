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Dil düşürme yöntemiyle hırsızlık yapan kadın kıskıvrak yakalandı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Aralık 2024 15:09 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 15:22
Dil düşürme yöntemiyle hırsızlık yapan kadın kıskıvrak yakalandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde dil düşürme yöntemiyle evlerden değerli eşya çalan kadın gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık için binalara girdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya​'da "dil düşürme" yöntemiyle girdikleri 8 evden ziynet eşyası çalan kadını yakalamak için ekipler operasyonun düğmesine bastı. Ekipler güvenlik kameralarını tek tek izledi ve şüpheli S.L.'yi  tespit etti. 

O ANLAR KAMERADA 

Hırsızlık​ suçlarından poliste kaydı bulunan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin, hırsızlık yapmak için bazı binalara girdiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.Dil düşürme yöntemiyle hırsızlık yapan kadın kıskıvrak yakalandı - 1. Resim

DİL DÜŞÜRME YÖNTEMİ NEDİR?

"Dil düşürme" yöntemi, hırsızların çeşitli bahanelerle insanları kandırarak evlerine veya işyerlerine girmeye çalıştığı bir dolandırıcılık tekniğidir. Bu yöntemle hırsızlar genellikle "su içmek istiyorum", "telefonumu kullanabilir miyim?" veya "bir şey satıyorum" gibi gerekçelerle kapıyı açtırıp hırsızlık yapar. Özellikle yaşlı ve yalnız yaşayan bireyleri hedef alan bu yöntemde, hırsızlar mağdurların güvenini kazanarak veya dikkatlerini dağıtarak suçlarını işler.

 

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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