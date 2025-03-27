Dilan Polat'ın lüks araçları satışa çıkıyor! Otomobillerin toplam fiyatı dudak uçuklattı

Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçlar TMSF tarafından satışa çıkarılıyor. 8 aracın satışa sunulacağı açık artırmada, lüks otomobillerin toplam değeri 77 milyon lira olarak belirlendi. İşte detaylar...

Kara para, yasa dışı bahis ve vergi kaçırma suçlarından yargılanan ve 10 ay tutuklu kaldığı cezaevinden tahliye edilen Dilan Polat - Engin Polat çifti yine gündemden düşmüyor. Polat çiftinin tutuklu bulundukları soruşturma kapsamında lüks araçlarına el konulmuştu. El konulan araçlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

LÜKS ARAÇLAR AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAK

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Dilan Polat ve Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketinin mülkiyetinde bulunan araçları açık ihale yöntemiyle satacak. İhalede Polat çiftine ait Ferrari, Porsche, Mercedes ve BMW marka araçların satışı yapılacak.

TMSF'nin kayyum olarak görevlendirilmesinin ardından söz konusu araçlar kapalı otoparkta getirilerek güvenlik kameralarıyla 24 saat muhafaza altında tutuluyordu.

Bağımsız değerleme kuruluşu tarafından belirlenen araçların rayiç bedelleri, ihale ilanında muhammen bedel olarak belirtiliyor. İhaleye katılacaklar, önce kapalı zarfla tekliflerini komisyona iletecek.

Kapalı zarflar açıldığında ortaya çıkan en yüksek teklifin muhammen bedelin üzerinde olması durumunda açık artırma aşamasına geçilecek. Komisyonun onayının ardından lüks araçlar yeni sahiplerinin olacak. İhale 22 Nisan'da saat 10.00'da TMSF'nin İstanbul'daki binasında düzenlenecek.