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 | Merve Yaz

Dilenci kılığında 1 milyon liralık vurgun! Kılık değiştirip tek tek evlere girdiler

Bingöl'de dilencilik bahanesiyle girdikleri evlerden yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlenen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 09:25

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 3 şüphelinin evlerin kapısını çalarak içeride kimsenin olup olmadığını kontrol ettikleri, kapıyı açanlara dilenci gibi davranıp yardım istedikleri, evde kimse yoksa içeri girerek yaptıkları ve yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları tespit edildi.

Dilenci kılığında 1 milyon liralık vurgun! Kılık değiştirip tek tek evlere girdiler

Şüphelilerin kılık değiştirmek için çarşaf giydiği, farklı güzergahlar kullanarak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi.

Dilenci kılığında 1 milyon liralık vurgun! Kılık değiştirip tek tek evlere girdiler

ELAZIĞ'DA YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla şüphelilerin 'da ikamet ettiği belirlendi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 3 şüpheli Elazığ'da yakalandı.

Dilenci kılığında 1 milyon liralık vurgun! Kılık değiştirip tek tek evlere girdiler

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca şüphelilerden 2'sine ehliyetsiz araç kullanmak ve emniyet kemeri takmamaktan toplam 38 bin 287 lira idari para cezası da uygulandı.

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ETİKETLER
#hırsızlık
#bingöl
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#yakalama
#dilencilik
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