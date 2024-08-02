Dilencilerin üzerinden çıkan para ekipleri şaşkına çevirdi

02 Ağustos 2024 19:29 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 19:38

Aksaray'da vatandaşların duygularını sömürerek para kazanan dilencilere Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından ortaklaşa operasyon düzenlendi.

DİLENCİLER TEK TEK YAKALANDI

Şehir genelinde işlek cadde ve bulvarlardaki trafik ışıklarında durup vatandaşlardan para isteyen dilenciler bir bir yakalandı.

ÜZERLERİNDEN ÇIKAN PARA DUDAK UÇUKLATTI

Zabıta araçlarına bindirilen dilenciler, yasal işlemleri için Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne getirildi. Burada polis ekiplerinin kontrolünde üst aramaları yapılan 20 dilencinin üzerinden 30 bin 120 lira para çıktı.

PARALAR BELEDİYE HESABINDA

Aksaray Belediyesi Zabıta Amiri Feridun Han, "Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak şehrimizde sayısı artan dilenciler üzerinde vatandaşlarımızdan da gelen yoğun şikayetler üzerine yapmış olduğumuz operasyonda dilencileri yakaladık. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu denetimlerimiz sonucunda dilenciler üzerinde yapılan üst aramasında 30 bin lira para çıktı ve tutanakla el konularak belediyemiz hesabına yatırıldı" dedi.

VATANDAŞLARA UYARI

Aksaray Belediyesi Zabıta Komiseri Şaban Çeritli ise, "Vatandaşlarımızdan ricamız dini duygularımızı istismar eden bu şahıslara prim vermemeleri" diye konuştu.