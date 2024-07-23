Dilencinin banka hesabından çıkan para şoke etti!

23 Temmuz 2024 16:54 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 17:07

Merkez Bankası kararının ardından mevduat faizi çok kazandıracak! 500 bin TL'nin getirisi uçtu

Merkez Bankası kararının ardından mevduat faizi çok kazandıracak! 500 bin TL'nin getirisi uçtu

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyon başlattı. Vatandaşların duygularını sömüren dilencilere göz açtırmayan ekipler, karşılaştıkları olay ile şoke oldu.

HESABINDA BİNLERCE LİRA ÇIKTI

Şenyurt 9. Sokak üzerinde dilencilik yaptığı tespit edilen M.D. isimli kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan aramada üzerinden 100 TL'ye yakın para çıkan kadının banka hesap cüzdanında ise 191 bin TL parası olduğu tespit edildi. M.D. isimli dilenci hakkında da Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası uygulandı.

Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çeşitli bahanelerle dilencilik yaparak yardımsever insanların duygularını sömüren kişilere itibar edilmemesi istendi. Açıklamada, bu tür denetimlerin devam edeceği ve kentte dilencilik yapan kişilere taviz verilmeyeceği bildirildi.