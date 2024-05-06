Dilencinin üzerinden çıkan paralar saymakla bitmedi
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 May 2024 11:03 - Güncelleme : 06 May 2024 11:20
İstanbul Eyüpsultan'da yakalanan dilencinin üzerinden tam 23 bin 45 lira para çıktı. Dilencinin üzerinden çıkan paraya ekipler bile şaştı kaldı.
Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda ‘hastaneye gideceğim’ diyerek vatandaşlardan para dilenen adam da yakalandı.
TÜM PARAYA EL KONULDU
İsminin K.E. olduğu öğrenilen şahsı yakalayan ekipler, dilenciyi Alibeyköy’de bulunan Zabıta Karakolu’na götürdü. Üzerinden çıkan paraya el konuldu.
Şahsın üzerinde yapılan aramada, 23 bin 45 TL para bulundu. K.E.’nin dilencilik yaparak kazandığı tespit edilen parasına düzenlenen tutanakla el konuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı