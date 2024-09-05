Dilruba Kayserilioğlu'na bir dava daha! Cumhurbaşkanı'nı darbe yapmakla suçlamıştı, 4 yıl hapsi isteniyor

05 Eylül 2024 10:35 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 10:35

İzmir'de sokak röportajında ifadeleri nedeniyle "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan bir dava daha açıldı. Dilruba'nın 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

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İzmir'de sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle tutuklanan ve 18 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu "Halkın bir kesimini aşağılama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN 4 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Dilruba hakkında bir dava daha açıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve asliye ceza mahkemesine gönderilen iddianamede Dilruba'nın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'de Dilruba Kayserilioğlu, sosyal medyada yaptığı bir röportajda "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği" iddiasıyla 12 Ağustos’ta gözaltına alınıp tutuklanmış, 29 Ağustos'ta tahliye edilmiş, hakkında 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Yargılama sonunda hakim, sanığın "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.