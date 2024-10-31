Dilruba Kayserilioğlu'nun sokak röportajındaki sözleri nedeniyle aldığı ceza belli oldu!

31 Ekim 2024 19:53 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 20:05

Sokak röportajında kullandığı sözler nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği' gerekçesiyle tutuklanıp serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu'nun cezası belli oldu. 11 ay 20 gün hapis cezası alan Kayserilioğlu'nun cezasının, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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Bir sokak röportajında sarf ettiği ifadeler nedeniyle gözaltına alınıp ardından serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu​'nun cezası resmen karara bağlandı. Röportajdaki açıklamalarıyla tartışılan Kayserilioğlu, bu süreçte yasal incelemeye tabi tutulmuş ve kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Yargı sürecinin ardından mahkeme, Kayserilioğlu’nun cezasını açıklayarak dosyayı sonuçlandırdı.

Instagram'a erişim engeline yönelik açıklamaları nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla 12 Ağustos'ta tutuklanan ve 17 gün sonra serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 62. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyordu.

DİLRUBA'NIN CEZASI BELLİ OLDU!

Dört yıla kadar hapis cezası talebiyle süren davanın duruşması bugüne ertelenmişti. Mahkeme Kayserilioğlu hakkında 11 ay 20 gün ceza verdi. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İzmir’de sosyal medyada yayımlanan bir sokak röportajında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği" gerekçesiyle gözaltına alınıp 12 Ağustos’ta tutuklanan ve 29 Ağustos’ta serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu 4,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmıştı.

Mahkeme sürecinin ardından hakim, sanık hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasından beraat kararı verdi; ancak “halkın bir kesimini alenen aşağılama” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti.

Ayrıca, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla hazırlanan başka bir iddianamede, Kayserilioğlu için 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi.