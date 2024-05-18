İmam ölümden saniyelerle kurtuldu: Alev alan araçtan son anda çıktı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 May 2024 10:55 - Güncelleme : 18 May 2024 10:56
Bursa'da din görevlisi, alev alan hafif ticari aracın içinde mahsur kaldı. Şahıs son anda kurtulurken, araç tamamen yanarak kül oldu.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen olayda yürekler ağza geldi. Bir camii imamı İbrahim Tanberk, trafik kazası geçiren komşusunu hastaneye götürdüğü sırada hafif ticari aracı bir anda alev aldı.
ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Araçtan son anda kurtulan imam hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.
Mudanya Müftüsü Dr. İbrahim Özer mesai arkadaşına geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı