Türkiye’nin önemli iş insanlarından olan Dinçer Azaphan'ın acı günü. Azaphan, babası Tuncay Azaphan'ı kaybettiğini sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.
Galatasaray Kongre üyesi iş insanı Dinçer Azaphan'ın bir süredir tedavi gören babası Tuncay Azaphan'dan acı haber geldi. Dinçer Azaphan’ın babası Tunç Holding Kurucusu Tuncay Azaphan hayatını kaybetti.
Azaphan'ın Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.
Tunç Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan, üzücü kaybını sosyal medya hesabından "Tunç Holding’in Kurucusu ve Onursal Başkanımız, aile büyüğümüz, kıymetli babamız Sayın Tuncay Azaphan’ı kaybetmenin derin ve tarifsiz acısını yaşıyoruz." diyerek duyurdu.