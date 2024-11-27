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Dini değerlere hakaret eden fenomenin cezası belli oldu! Suç makinesi çıktı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Kasım 2024 14:15 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 14:23
Dini değerlere hakaret eden fenomenin cezası belli oldu! Suç makinesi çıktı

Sosyal medya üzerinden dini değerlere ağza alınmayacak hakaretler ettiği eden fenomen Samira Beyza Gürkan, yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gürkan'ın fuhuş dahil 29 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Sivas’ta yaşayan 22 yaşındaki Samira Beyza Gürkan adlı kadın, sosyal medyada dini değerlere hakaretleri ile infiale neden olmuştu. 5 ay önce sosyal medya hesapları üzerinden Peygamber Efendimize, dini değerlere ve devlet büyüklerine hakaret eden Gürkan'ın, fuhuş​ dahil 29 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edilmişti.

Dini değerlere hakaret eden fenomenin cezası belli oldu! Suç makinesi çıktı - 1. Resim

Fuhuş, uyuşturucu kullanımı ve özendirici paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen Beyza Gürkan, çıkarıldığı adli makamlarca 5 ay önce tutuklandı.

SUÇUNU İNKAR ETTİ

Beyza Gürkan için iki farklı dava açıldı. Gürkan'ın ilk davası, dini değerlere hakaret suçlaması ile 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Beyza Gürkan, kendini savundu. Hakimin söz vermesi üzerine konuşan Gürkan, “Bu suçu ben işlemedim. Beraatimi talep ediyorum.” dedi.

Dini değerlere hakaret eden fenomenin cezası belli oldu! Suç makinesi çıktı - 2. Resim

10 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

Gürkan'ın avukatı ise bilirkişi incelemesi talep etti. Beyza Gürkan ve avukatını dinleyen hakim, 10 ay hapis cezasına karar verdi.

Devlet büyüklerine hakaret suçundan da hakkında dava açılan Gürkan'ın 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasının ilerleyen günlerde görülmesi bekleniyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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