Dini değerlere ve Cumhurbaşkanına hakaret etmişti: Sivas’ta cezası kesildi!

18 Ağustos 2024 23:13 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 23:19

Sivas’ta sosyal medya üzerinden dini değerlere ve Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak hakaretler edip, uyuşturucu madde kullanımını özendirmekten gözaltına alınan genç kadının cezası kesildi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE EKİPLERİ TESPİT ETTİ

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya hesapları üzerinden dini değerlere ve Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak hakaretler eden ve uyuşturucu madde kullanımını özendirecek paylaşımlar yapan S.B.G.'nin (22) adresi Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmayla tespit edildi.

TUTUKLANDI

Narkotik ve Güvenlik Şube Müdürlükleri ekipleri, 18 Ağustos tarihinde genç kadını yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından şüpheli, "uyuşturucu madde kullanımını özendirme, Cumhurbaşkanına hakaret, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından adli makamlara sevk edildi. S.B.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.