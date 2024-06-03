Direğe çarpan otomobil alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı

03 Haziran 2024 00:47 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 01:06

Korkunç kaza kamerada! Yaşlı kadın böyle havaya savruldu

Korkunç kaza kamerada! Yaşlı kadın böyle havaya savruldu

Merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen kazada havaalanından merkez istikametine seyir halinde olan Hakan Hilal Tekin idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçtaki yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Ağır yaralanan sürücü Hakan Hilal Tekin ve yolcu olarak bulunan Muhammed Emin Karaoğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Tekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Muhammed Emin Karaoğlu'nun de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.