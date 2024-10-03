Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı

03 Ekim 2024 02:52 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 02:59

Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü. 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Nevşehir'in Derinkuyu- Gülağaç karayolu Yazıhüyük- Suvermez kavşağında akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Yusuf Y.'nin kullandığı otomobil, kavşağa geldiği sırada aşırı hız nedeniyle yoldan çıkarak bir akaryakıt istasyonun aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç ikiye bölündü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre araç sürüsü Yusuf Y. olay yerinde hayatını kaybederken araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi de yaralandı.

BABASI DA TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞ

Jandarma ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemeden sonra hayatını kaybeden sürücü Yusuf Y.'nin cansız bedeni Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yusuf Y.'nin babasının da trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.